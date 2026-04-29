بروجردی: مخازن موشکی ایران پاسخگوی چندین سال جنگ است

استانبول/خبرگزاری آنادولو

علاالدین بروجردی، نایب ‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران اظهار داشت: محاصره دریایی یک حرکت منفعلانه و بی‌ارزش است؛ ‌در حال حاضر حدود 120 تا کشتی در ‌سمت دیگر تنگه هرمز منتظر تردد هستند و طبق اخبار بسیاری از ‌کشتی‌‌های ایران در حال تردد بوده ‌و نیروهای تروریستی آمریکا جرات برخورد نداشته‌اند.

به گزارش «تسنیم»، وی افزود: «هنوز برگه‌های جدیدمان را رو نکرده‌ایم؛ اهمیت باب‌المندب کمتر از تنگه هرمز نیست و یمنی‌ها منتظرند تا این تنگه را ‌مسدود ‌کنند و‌ ضربه دیگری به آمریکا‌ وارد کنند».

بروجردی اذعان داشت: «از حق و حقوق خود در حاکمیت تنگه هرمز کوتاه نمی‌آییم بلکه در مذاکرات آن را تثبیت خواهیم کرد. هیچ کشور اروپایی و عضو ناتو، آمریکا را در این محاصره همراهی نکردند و امروز دست ترامپ بسته مانده و به‌هیچ‌وجه قادر به تحرک در منطقه خاورمیانه نیست. مخازن موشکی و پهپادی‌ما جوابگوی چندین سال جنگ است».