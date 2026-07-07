Narges Rezaie
07 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در واکنش به اظهارات رئیسجمهور فرانسه مبنی بر همکاری با کشورهای منطقه برای مینروبی تنگه هرمز، گفت: «هرگونه اقدامی در رابطه با تنگه هرمز، بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشورمان، آب در هاون کوبیدن است و نتیجهای برای طراحان آن در بر نخواهد داشت.»
به گزارش «ایلنا»، وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه تصمیم در خصوص تغییر نظام حاکم بر تنگه هرمز به عنوان یک تصمیم ملی و متأثر از جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان، در بالاترین سطوح نظام اتخاذ شده است، قطعاً اجرایی و نهایی خواهد شد و همه دستگاههای ذیربط در چارچوب آن عمل خواهند کرد.
بروجردی افزود: قانون مربوط به مدیریت تنگه هرمز نیز در نخستین فرصت از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید و مجموعههای مرتبط موظف به اجرای کامل مفاد آن خواهند بود.
وی گفت: کشورهای دیگر نباید اقداماتی انجام دهند که از ابتدا روشن است نتیجهای نخواهد داشت. توصیه میشود بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران وارد چنین موضوعاتی نشوند، زیرا این اقدامات تنها موجب اتلاف وقت و امکانات آنها خواهد شد و دستاوردی نیز برایشان به همراه نخواهد داشت.
این در حالی است که امروز اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز طی مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آلمان در خصوص وضعیت تنگه هرمز، آن را «شرمآور» خواند.