بروجردی: آزادسازی 12 میلیارد دلار شرط ابتدایی ایران در مذاکره است

Nazenin Alp
27 مه 2026•بهروزرسانی: 27 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران درباره روند مذاکرات ابراز داشت: آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از شروط ابتدایی ایران در مذاکره است.
به گزارش رسانههای ایران، بروجردی افزود: داراییهای بلوکه شده ایران حدود ۲۴ میلیارد دلار است که طی این ۶۰ روز در ۲ بازه یک ماهه پیگیر آن هستیم. در مرحله اول، بحث رفع حصر غیرقانونی آمریکاییها و شکستن انحصاری است که در آن سوی تنگه هرمز ایجاد کردهاند. همچنین اعمال ضوابط خودمان بر تردد در تنگه هرمز در حال اجراست و روزانه ۲۰ الی ۳۰ کشتی تحت این ضوابط تردد میکنند.
وی افزود: در مرحله بعد نیز باید ۱۲ میلیارد دلار دیگر آزاد شود؛ چرا که این حق قانونی ملت ماست. این موضوع نیز به همین صورت پیگیری خواهد شد و اقتصاد جهانی هم از طریق تنگه در اختیار ما قرار دارد.
او با اشاره به تحولات منطقه اظهار داشت: برای نخستینبار پس از جنگ جهانی دوم، ایران توانسته است پایگاه آمریکا را در منطقه هدف قرار دهد و در صورت تکرار خطای محاسباتی، پاسخها میتواند گستردهتر و منطقهای باشد.
بروجردی همچنین با اشاره به نقش میانجیها گفت: ایران با کشورهایی مانند عمان و پاکستان در ارتباط است و این مسیر میتواند به پیشبرد مذاکرات کمک کند، اما هرگونه توافق منوط به تحقق شروط مشخص تهران است.