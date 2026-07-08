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08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
امیر روشنبخش قنبری، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران در گفتوگو با «ایلنا» اعلام کرد: «برنامهریزی میکنیم که اگر همه چیز به شرایط عادی برگردد باز هم توسعه اقدامات مرزی را با کشورهای همسایه و هم در زمینه قوی کردن زیرساختهای لجستیک و حملونقل در مرزهای مختلف از جمله اوراسیا و ترکیه و همچنین برای اتصال با مصر و آفریقا و سایر به کشورها میتوانیم زیرساختها را گسترده کنیم که همه تخم مرغها را در سبد خلیج فارس و دریای عمان نگذاریم.»
وی در ادامه با بیان اینکه، این جنگ (ایران با آمریکا و اسرائیل) درسهای زیادی برای الگوهای تجاری کشور داشت، گفت: نباید از یاد ببریم که این جنگ به ما درسهایی داد که از درسهای این جنگ باید استفاده کنیم.
روشنبخش افزود: یکی از نکاتی که سازمان توسعه تجارت هم آن را دنبال میکند، اصلاح حکمرانی تجاری در کریدورهاست؛ به این مفهوم که اگر دوباره شرایط کشور به شرایط قبلی برگردد، ما بتوانیم مثل قبل نگاهمان را به سایر کریدورها نیز به جای تنگه هرمز معطوف کنیم و مثل قبل جنگ با این مسائل برخورد نکنیم چون در خیلی از مسائل آسیب خواهیم دید.
وی اظهار داشت: تنگه هرمز به تازگی باز شده است، هنوز اثر اصلی بازگشایی تنگه هرمز بر تجارت ما مشخص نشده؛ ضمن اینکه هزینه بیمه دریایی به دلیل تداوم جنگ در منطقه، افزایش پیدا کرده و به تبع بر هزینههای تجارت افزوده است.
روشنبخش ادامه داد: با توجه به فرایند جدید تجاری در تنگه هرمز بعد از جنگ، تازه دو هفته است که این فرآیند جاری و ساری شده و به همین دلیل، هنوز روند تجاری ما به حالت قبل بازنگشته است؛ ولی انتظار داریم که با ادامه آتشبس، این روند به حالت عادی بازگردد.