بررسی حضور تیم ملی ایران در جام جهانی؛ تصمیم نهایی در آینده نزدیک سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ایران اعلام کرد با وجود ادامه روند آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی، تصمیم نهایی درباره شرکت یا عدم شرکت در این رقابت‌ها به‌زودی اتخاذ خواهد شد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ایران درباره احتمال سفر تیم ملی فوتبال این کشور به آمریکا برای حضور در جام جهانی گفت: این کمیسیون در نشستی با وزیر ورزش و جوانان و معاونان مربوطه، به بررسی برنامه‌ریزی‌های لازم در حوزه ورزش پرداخت.

به گزارش «ایسنا»، وی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی برای رقابت‌های پیش‌رو افزود: اعضای کمیسیون بر ضرورت تامین سهمیه برای المپیک آینده تأکید کرده و خواستار اقدامات لازم در این زمینه شدند. همچنین مقرر شد شرایط جنگی کشور مانعی برای برنامه‌ریزی مناسب جهت حضور در بازی‌های آسیایی نباشد.

راستینه در ادامه از تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی نحوه حضور تیم ملی در جام جهانی خبر داد و گفت: در جلسات کمیسیون، موضوع برگزاری جام جهانی در آمریکا و مکزیک مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی برای بررسی دقیق این موضوع تشکیل شود.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت تیم ملی افزود: در صورتی که امنیت و سلامت بازیکنان تضمین نشود، در تصمیم‌گیری برای حضور در این رقابت‌ها تجدیدنظر خواهد شد. بر این اساس، وزارت ورزش مأمور شده پیگیری‌های لازم برای دریافت تضمین‌های امنیتی را انجام دهد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر تصمیم قطعی در این‌باره اتخاذ نشده، اما روند آماده‌سازی تیم ملی با توجه به محدودیت زمانی با قدرت ادامه دارد و تصمیم نهایی در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.