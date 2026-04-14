حملات و عملیات سایبری در جنگ بین ایالات متحده آمریکا-اسرائیل و ایران در مرکز توجهات قرار گرفته است.

برجسته شدن عملیات سایبری در جنگ بین آمریکا-اسرائیل و ایران حملات و عملیات سایبری در جنگ بین ایالات متحده آمریکا-اسرائیل و ایران در مرکز توجهات قرار گرفته است.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

در حالی که ایالات متحده و اسرائیل از عملیات سایبری به عنوان ابزاری برای هدف‌گیری و هماهنگی در حملات خود علیه ایران استفاده می‌کنند، انتقام‌جویی‌های ایران بر یک استراتژی سایبری نامتقارن متکی است که توسط شبکه‌های هکرها، حملات زیرساختی و جنگ اطلاعاتی شکل می‌گیرد.

بر اساس گزارش Resecurity شرکت امنیت سایبری مستقر در آمریکا، این حملات و پاسخ‌های انتقام‌‌جویانه ایران به یک درگیری چندبعدی تبدیل شده است که توسط عملیات نظامی، حملات سایبری، تداخل الکترونیکی و عناصر روانی پشتیبانی می‌شود.

ایالات متحده و متحدانش به طور مؤثر از اطلاعات سایبری و قابلیت‌های حمله در شناسایی هدف و فرآیندهای ارزیابی خسارت استفاده کردند و فعالیت‌های گروه‌های طرفدار ایران در درجه اول توسط حملات زیرساختی و جنگ اطلاعاتی شکل گرفت.

در حالی که ایران حملات سایبری علیه موسسات مالی آمریکایی و شرکت‌های فناوری چندملیتی انجام داد، گروه‌های طرفدار غرب، اپلیکیشن‌های مذهبی و پلتفرم‌های خبری ایرانی را هدف قرار دادند تا بر افکار عمومی داخلی تأثیر بگذارند.

در تاریخ 24 فوریه، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) پیامی به زبان فارسی در حساب کاربری شبکه اجتماعی شرکت آمریکایی ایکس منتشر کرد که در آن آمده بود: سیا صدای شما را می‌شنود و می‌خواهد به شما کمک کند.

علاوه بر این، دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، اظهار داشت که عملیات سایبری که در مراحل اولیه به طور مؤثر شبکه‌های ارتباطی و حسگرهای ایران را مختل کرد، تهران را قادر به هماهنگی یا پاسخگویی نکرد.

طبق گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی، در چارچوب حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه، حملات سایبری علیه برخی از اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌ها در این کشور انجام شده است.

در همین زمینه، اپلیکیشن بادصبا، با بیش از 5 میلیون دانلود در ایران، نیز مورد حمله سایبری قرار گرفت و پیام «وقت حساب» را به کاربران خود نمایش داد.

اگرچه در مطبوعات بحث‌هایی در مورد اینکه آیا این حمله توسط آمریکا یا اسرائیل انجام شده، مطرح شده است، اما هیچ یک از این دو کشور رسماً این حادثه را تأیید نکرده‌اند.

در همین حال، همزمان با قطعی اینترنت در ایران، رسانه‌های اسرائیلی اذعان کرده‌اند که حملات سایبری علیه ایران انجام شده است.

بر اساس گزارش‌های روزنامه «فایننشال تایمز» بریتانیا (FT) و کانال NDTV هند، اسرائیل دوربین‌های راهنمایی و رانندگی در تهران را هک کرده و برای مدت طولانی حرکات رهبران عالی‌رتبه در پایتخت را زیر نظر داشته است.

در طول این فرآیند، «واحد 8200» اسرائیل که در زمینه اطلاعات سیگنالی فعالیت می‌کند، و موساد از منابع انسانی و قابلیت‌های خود در این زمینه استفاده کردند.

اطلاعات اسرائیل از دوربین‌های اطراف خیابان پاستور تهران، تصاویر حساسی در مورد مجتمعی که دفتر علی خامنه‌ای در آن واقع شده است، به دست آورد و اطلاعات دقیقی در مورد پرسنل امنیتی، از جمله آدرس‌ها، ساعات کاری، مسیرها و افرادی که از آنها محافظت می‌کردند، کسب کرد.

یک گروه هکری مرتبط با ایران به نام «حنظله» عکس‌ها و مکاتباتی را در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت که ادعا می‌کنند از ایمیل‌های کش پاتل، رئیس اف‌بی‌آی، به دست آمده‌اند.

مقامات وزارت دادگستری در بیانیه‌هایی به رسانه‌های آمریکایی، خبر هک شدن حساب پاتل را تأیید کردند.

در گزارشی از سی‌ان‌ان در 27 مارس، به نقل از منابع آگاه، تصریح شد که ایمیل‌های مورد بحث بین سال‌های 2011 تا 2022 نوشته شده‌اند و شامل مکاتبات شخصی، کاری و مسافرتی بین پاتل و افراد مختلف بوده‌اند.