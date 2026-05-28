باقری: هیچ مشکلی میان ایران و کشورهای همسایه وجود ندارد

Nazenin Alp
28 مه 2026•بهروزرسانی: 28 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
علی باقری، معاون سیاست خارجی و امنیت بینالملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران که با هدف شرکت در چهاردهمین نشست بینالمللی مقامات بلندپایه امنیتی به مسکو سفر کرده، در گفتوگو با شبکه تلویزیونی «راشاتودی» تصریح کرد: ما معتقدیم هیچ مشکلی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه وجود ندارد و آنچه امروز به عنوان مشکل در منطقه دیده میشود، ناشی از دخالتهای آمریکا و حضور و نفوذ اسرائیل است.
وی در ادامه با اشاره به حملات آمریکا و اسرائیل به ایران گفت: اگر آمریکا و پایگاههای نظامی آن در منطقه وجود نداشته باشند، منطقه ما به باثباتترین و بهترین منطقه جهان تبدیل خواهد شد.
باقری همچنین درباره مذاکرات احتمالی و نقش میانجیگری برخی کشورها خاطرنشان کرد: مسیر هرگونه گفتوگو زمانی موفق خواهد بود که طرف آمریکایی از زیادهخواهیهای خود دست بردارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تنگه هرمز نیز گفت: ایران به عنوان یک کشور مستقل حق دارد از امنیت و حاکمیت ملی خود دفاع کند و اجازه تهدید امنیتی در این مسیر راهبردی را نخواهد داد.
باقری تأکید کرد: ایران معتقد به صلح از طریق گفتوگو، همکاری و دیپلماسی است، اما آمریکا به جای دیپلماسی، به سیاست فشار و تجاوز متوسل میشود.