باقری: ایران و عمان در حال مذاکره درباره سازوکار مدیریت تنگه هرمز هستند معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تهران و مسقط به‌صورت مشترک در حال مذاکره درباره رویه‌ای جدید برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هستند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که به منظور مشارکت در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی امنیتی مسکو در مسکو به سر می برد، اعلام کرد که ایران و عمان به‌طور مشترک در حال مذاکره درباره سازوکار و رویه جدید عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هستند.

باقری با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار داشت: «شرایط و رویه‌های عبور از تنگه هرمز کاملاً متفاوت از شرایط پیش از آغاز درگیری‌ها علیه ایران خواهد بود».

وی همچنین تاکید کرد: «تا زمانی که درباره همه مسائل به توافق نرسیم، معتقدیم درباره هیچ موضوعی توافق حاصل نشده است».

گفتنی است، باقری در حاشیه چهاردهمین نشست بین‌المللی مقامات بلندپایه امنیتی با گابریل لوچینگر، مشاور امنیت ملی سوئیس دیدار و گفت‌وگو کرد.