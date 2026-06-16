کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بازگشت تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز به شرایط عادی، حداقل چند ماه طول خواهد کشید.

بازگشت تردد از تنگه هرمز به شرایط عادی ممکن است ماه‌ها طول بکشد کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بازگشت تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز به شرایط عادی، حداقل چند ماه طول خواهد کشید.

لندن/خبرگزاری آنادولو

در پی اعلام اخبار مرتبط با توافق اولیه میان آمریکا و ایران، ابهام درباره زمان و چگونگی بازگشایی کامل تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند عادی‌شدن تردد کشتی‌ها از این آبراهه چند ماه زمان ببرد.

جنگ از 28 فوریه با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز و با حملات تلافی جویانه ایران ادامه یافت. واشنگتن و تهران یکشنبه شب از دستیابی به توافق اولیه میان خود خبر دادند. شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان به عنوان میانجی نیز از توافق دو طرف و توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، خبر داده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد تنگه هرمز روز جمعه 19 ژوئن به‌طور کامل باز خواهد شد و بخش عمده مین‌های منطقه خنثی می‌شوند.

بر اساس داده‌های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، پیش از جنگ روزانه به‌طور متوسط 130 کشتی تجاری از این تنگه عبور می‌کردند، اما پس از آغاز درگیری‌ها میزان تردد بیش از 90 درصد کاهش یافت. پس از اعلام توافق نیز تحرک چشمگیری مشاهده نشد و در 15 ژوئن تنها سه کشتی تجاری از تنگه عبور کردند.

نهادهای بین‌المللی دریایی همچنان وضعیت امنیتی منطقه را پرخطر توصیف می‌کنند. تهدید مین‌ها ادامه دارد و سطح تهدید امنیت دریایی در تنگه هرمز همچنان «بحرانی» ارزیابی می‌شود.

در حال حاضر حدود 500 کشتی تجاری در خلیج فارس در انتظار عبور از تنگه‌اند. پیش‌بینی می‌شود طی 30 روز نخست، حجم تردد تنها به حدود 50 درصد سطح پیش از جنگ برسد. همچنین انتظار می‌رود 118 نفتکش بارگیری‌شده طی 10 تا 15 روز نخست در اولویت عبور قرار گیرند.

برآوردها نشان می‌دهد شمار عبور روزانه کشتی‌ها ممکن است تا پایان یک ماه از حدود 15 فروند به 40 فروند افزایش یابد که نزدیک به 60 درصد آنها نفتکش خواهند بود. بااین‌حال، بازگشت کشتی‌ها به خلیج به‌صورت تدریجی انجام خواهد شد و شرکت‌های کشتیرانی احتمالا تا روشن‌شدن وضعیت امنیتی با احتیاط عمل خواهند کرد.