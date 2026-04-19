19 آوریل 2026•بهروزرسانی: 19 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
سازمان هواپیمایی کشوری ایران از تدوین مراحل بازگشایی پروازها در آسمان کشور خبر داد.
بر اساس این برنامه، در مرحله نخست پروازهای عبوری از حریم هوایی ایران از سر گرفته میشود.
در مرحله دوم فرودگاههای شرق این کشور فعال خواهند شد و در مرحله سوم پروازها در فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی برقرار میشود؛ در نهایت، در مرحله چهارم فرودگاههای غرب ایران به چرخه پروازی بازمیگردند.
در همین حال، فروش بلیط هواپیما تا اطلاع ثانوی متوقف اعلام شده و از شهروندان خواسته شده برای اطلاع از آخرین وضعیت فرودگاهها و زمان ازسرگیری فروش بلیت، تنها به اطلاعیههای رسمی سازمان هواپیمایی توجه کنند.