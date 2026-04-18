استانبول/خبرگزاری آنادولو

سازمان هواپیمایی کشوری ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بخشی از فضای هوایی این کشور از صبح روز شنبه 29 فروردین دوباره برای عبور پروازهای بین‌المللی بازگشایی شده است.

بر اساس این اطلاعیه، مسیرهای هوایی در بخش شرقی فضای هوایی ایران در حال حاضر برای پروازهای عبوری بین‌المللی فعال شده و عملیات پروازی در فرودگاه‌های ایران نیز به‌صورت تدریجی و متناسب با آمادگی فنی و عملیاتی در بخش‌های نظامی و غیرنظامی از سر گرفته خواهد شد.

سازمان هواپیمایی کشوری ایران، خواستار پیگری اخبار تکمیلی درباره وضعیت پروازها و فرودگاه‌ها از طریق اطلاعیه‌های رسمی این سازمان شده است.