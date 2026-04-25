Ahmet Dursun, Halil Silahşör
25 آوریل 2026•بهروزرسانی: 25 آوریل 2026
تهران/ خبرگزاری آنادولو
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که طی عملیاتی گسترده علیه هستههای عملیاتی وابسته به آمریکا و اسرائیل که در حال تدارک حمله نظامی در مناطق غربی این کشور بودند، 239 نفر بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، 84 نفر در استان کردستان (از جمله 11 عضو گروههای جداییطلب) و 155 نفر در استان کرمانشاه (از جمله 4 جاسوس مرتبط با موساد) شناسایی و دستگیر شدهاند.
در جریان این عملیات، یک شبهنظامی کشته شد و مقادیر زیادی سلاح و مهمات شامل 8 راکتانداز، بیش از 2,000 گلوله راکتانداز، 90 چاشنی بمب، 18 نارنجک دستی، 5 گلوله خمپاره، 1,253 فشنگ، 6 بمب تفنگی و تجهیزات ارتباطی کشف و ضبط شده است.
همچنین خاطرنشان شده است که در عملیاتی موازی علیه باندهای غیرقانونی خرید و فروش سلاح در منطقه، 144 نفر دیگر بازداشت و تعداد زیادی اسلحه مصادره شده است.