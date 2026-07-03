یک شهروند اسرائیلی ساکن قدس، به اتهام «جاسوسی برای ایران» بازداشت شده است.

بازداشت یک شهروند 21 ساله اسرائیلی در قدس به اتهام جاسوسی برای ایران یک شهروند اسرائیلی ساکن قدس، به اتهام «جاسوسی برای ایران» بازداشت شده است.

قدس / خبرگزاری آنادولو

به گزارش روزنامه هاآرتص،، ایلی لیوون، شهروند 21 ساله اسرائیلی ساکن قدس اشغالی به اتهام ارتباط با نهادهای اطلاعاتی ایران و «انتقال اطلاعات به دشمن» توسط نیروهای امنیتی اسرائیل بازداشت شد.

دفتر دادستانی قدس اشغالی با صدور کیفرخواستی علیه «لیوون» ادعا کرد که وی در ازای دریافت 1400 دلار، ماموریت‌هایی نظیر عکس‌برداری از ترمینال اتوبوس را انجام داده است.



براساس این گزارش، شهروند اسرائيلی در اواخر سال 2025 و اوایل 2026 با افرادی که از طرف اطلاعات ایران فعالیت می‌کردند، در تماس بوده و مجموعه‌ای از «ماموریت‌ها» را تحت هدایت آنها انجام داده است.

