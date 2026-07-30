بازداشت راننده آمبولانس در اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران پلیس اسرائیل یک راننده آمبولانس را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کرد.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

پلیس اسرائیل با انتشار اطلاعیه‌ای، اعلام کرد که «امیر هشام محمد طیطی»، شهروند فلسطینی 34 ساله اسرائیل و ساکن منطقه الجلیل، ماه گذشته به اتهام جاسوسی برای ایران، بازداشت شده است.

طیطی امروز در دادگاه منطقه‌ای حیفا حاضر شد و دادگاه با ادامه بازداشت او موافقت کرد. دادستانی اسرائیل در کیفرخواست خود مدعی شده که این متهم از موقعیت خود به‌عنوان نیروی درمانی سوءاستفاده کرده و اطلاعات حساس، از جمله داده‌های مربوط به آمادگی بیمارستان‌ها در شرایط اضطراری، را در اختیار سرویس اطلاعاتی ایران قرار داده است.

براساس این کیفرخواست، متهم هنگام حضور در مرکز پزشکی الجلیل در نهاریا، از اسحاق هرتزوگ رئیس‌جمهور اسرائیل و بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی راست‌گرای افراطی عکس گرفته و تصاویر را برای رابط ایرانی خود ارسال کرده است.

همچنین ادعا شده که وی به نمایندگی از سازمان‌های اطلاعاتی ایران، اعتراضات تل‌آویو و حیفا را زیر نظر داشته و از خیابان‌ها، خانه‌ها و یک درمانگاه در شهرک «امیکام» در شمال اسرائیل، محل سکونت یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین تصویربرداری کرده است.

دادستانی اسرائیل همچنین مدعی است که این فرد در ازای فعالیت‌های جاسوسی ادعایی خود، ده‌ها هزار شکل به‌صورت رمزارز از اطلاعات ایران دریافت کرده است. پلیس و نهادهای اطلاعاتی اسرائیل روز گذشته نیز اعلام کرده بودند که یک شهروند اسرائیلی که پیش‌تر در یکی از واحدهای محرمانه ارتش این کشور خدمت کرده بود، به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده است.

طی دو سال گذشته، ده‌ها شهروند اسرائیلی، از جمله شماری از نظامیان شاغل و نیروهای ذخیره، به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شده‌اند.