ایران یک عضو گروه «جیش‌العدل» را به اتهام اقدامات تروریستی اعدام کرد خبرگزاری قوه قضائیه ایران از اعدام عامر رامش به جرم عضویت در گروه «جیش‌العدل» خبر داد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

قوه قضائیه ایران اعلام کرد حکم اعدام عامر رامش، متهم به عضویت در گروه «جیش‌العدل» و انجام اقدامات «تروریستی»، پس از تأیید دیوان عالی ایران در استان سیستان و بلوچستان اجرا شده است.

بر اساس این گزارش، عامر رامش به اتهام عضویت در گروه «جیش‌العدل»، انجام حملات انفجاری و کمین علیه نیروهای نظامی و همچنین «شورش مسلحانه علیه دولت» بازداشت و محاکمه شده بود.

در ادامه گزارش آمده است که گروه «جیش‌العدل» از سوی ایران به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود و با ادعای دفاع از حقوق مردم بلوچ، در برخی مواقع در مناطق مرزی جنوب‌شرق ایران و مرز پاکستان فعالیت مسلحانه انجام می‌دهد.