Nazenin Alp
26 آوریل 2026•بهروزرسانی: 26 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
قوه قضائیه ایران اعلام کرد حکم اعدام عامر رامش، متهم به عضویت در گروه «جیشالعدل» و انجام اقدامات «تروریستی»، پس از تأیید دیوان عالی ایران در استان سیستان و بلوچستان اجرا شده است.
بر اساس این گزارش، عامر رامش به اتهام عضویت در گروه «جیشالعدل»، انجام حملات انفجاری و کمین علیه نیروهای نظامی و همچنین «شورش مسلحانه علیه دولت» بازداشت و محاکمه شده بود.
در ادامه گزارش آمده است که گروه «جیشالعدل» از سوی ایران به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود و با ادعای دفاع از حقوق مردم بلوچ، در برخی مواقع در مناطق مرزی جنوبشرق ایران و مرز پاکستان فعالیت مسلحانه انجام میدهد.