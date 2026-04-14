در پی کاهش چشمگیر تولید نفت کشورهای عربی به دلیل تنش‌های نظامی در منطقه، ایران با تثبیت نسبی تولید خود، برای نخستین بار از سال 2014 میلادی به جایگاه دومین تولیدکننده بزرگ سازمان اوپک صعود کرد.

ایران پس از 12 سال دومین تولیدکننده بزرگ نفت شد در پی کاهش چشمگیر تولید نفت کشورهای عربی به دلیل تنش‌های نظامی در منطقه، ایران با تثبیت نسبی تولید خود، برای نخستین بار از سال 2014 میلادی به جایگاه دومین تولیدکننده بزرگ سازمان اوپک صعود کرد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

به گزارش رسانه‌های ایران، بر اساس داده‌های منتشر شده توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تولید نفت ایران در سومین ماه سال جاری میلادی (مارس 2026) به 3,060,000 بشکه در روز رسیده است.

این در حالی است که کشورهای عربی حوزه خلیج با افت شدید تولید مواجه شده‌اند.

بزرگترین کاهش تولید مربوط به عربستان سعودی است که با افت سنگین 2,314,000 بشکه‌ای، سطح تولید خود را به 7,799,000 بشکه در روز رسانده است.

همچنین کشورهای عراق، امارات و کویت نیز شاهد کاهش قابل توجه در خروجی نفت خود بوده‌اند. در این میان، امارات متحده عربی با تولید 1,892,000 بشکه در روز در جایگاه سوم پس از ایران قرار گرفته است.

آخرین بار ایران پیش از تشدید تحریم‌های نفتی در سال 2014 این جایگاه را در اختیار داشت. طبق اعلام اوپک، در ماه مارس تقریباً تمامی اعضا به جز نیجریه و ونزوئلا با کاهش تولید ناشی از شرایط جنگی و لجستیکی روبرو شده‌اند.

