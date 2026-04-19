ایران: شمار قربانیان حملات آمریکا و اسرائیل به 3468 نفر رسید بنیاد شهید و امور ایثارگران ایران اعلام کرد در حملات آمریکا و اسرائیل به این کشور از 28 فوریه تاکنون 3468 نفر جان باخته‌اند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

سید احمد موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد که در حملات آمریکا و اسرائیل به این کشور از 28 فوریه تاکنون، 3 هزار و 468 نفر جان خود را از دست داده‌اند.

پیش‌تر سازمان پزشکی قانونی ایران از شناسایی هویت 3 هزار و 375 جان باخته در حملات آمریکا و اسرائیل خبر داده بود.



گفتنی است، با حمله مشترک آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه علیه ایران و حملات تلافی‌جویانه ایران به اسرائیل و برخی کشورهای منطقه، جنگ گسترده‌ای در منطقه آغاز شد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در هشتم آوریل از برقراری آتش‌بس موقت میان طرفین خبر داد.

