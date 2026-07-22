سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در حملات اخیر آمریکا به این کشور، 53 نفر جان خود را از دست داده اند.

ایران: در حملات اخیر آمریکا 53 تن جان باختند سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در حملات اخیر آمریکا به این کشور، 53 نفر جان خود را از دست داده اند.

استانبول / خبرگزاری آنادولو

حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، درباره تلفات حملات روزهای اخیر آمریکا به ایران اطلاعاتی ارائه کرد.

سخنگوی وزارت بهداشت ایران نوشت: ‏از 6 تیر تا ساعت 8:30 امروز (31 تیر)، حملات هوایی آمریکا، 592 مصدوم و 53 شهید بر جای گذاشت.

او با اشاره به اینکه 6 زن و 3 کودک نیز در میان قربانیان حملات آمریکا قرار دارند، افزود: در بین مصدومان، 39 نفر خانم و 23 نفر زیر 18 سال‌اند. تاکنون 535 نفر پس از درمان ترخیص شده‌، 36 نفر همچنان بستری‌ و 21 نفر نیز در محل درمان شده‌اند.

گفتنی است، ارتش آمریکا طی دو هفته گذشته حملاتی را به مناطق مختلف ایران به ویژه جنوب این کشور انجام داده است. ایران نیز در پاسخ، پایگاه‌های آمریکا در بحرین، کویت و اردن را هدف حمله قرار داده است.