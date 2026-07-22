ایران: در حملات اخیر آمریکا 53 تن جان باختند

Ümit Şamiz
22 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئیه 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، در پیامی در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی، درباره تلفات حملات روزهای اخیر آمریکا به ایران اطلاعاتی ارائه کرد.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران نوشت: از 6 تیر تا ساعت 8:30 امروز (31 تیر)، حملات هوایی آمریکا، 592 مصدوم و 53 شهید بر جای گذاشت.
او با اشاره به اینکه 6 زن و 3 کودک نیز در میان قربانیان حملات آمریکا قرار دارند، افزود: در بین مصدومان، 39 نفر خانم و 23 نفر زیر 18 سالاند. تاکنون 535 نفر پس از درمان ترخیص شده، 36 نفر همچنان بستری و 21 نفر نیز در محل درمان شدهاند.
گفتنی است، ارتش آمریکا طی دو هفته گذشته حملاتی را به مناطق مختلف ایران به ویژه جنوب این کشور انجام داده است. ایران نیز در پاسخ، پایگاههای آمریکا در بحرین، کویت و اردن را هدف حمله قرار داده است.