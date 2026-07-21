نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل در وین، در پی حمله آمریکا به محل ساخت نیروگاه هسته‌ای دارخوین، از جامعه جهانی خواست سیاست «تحمل صفر» در قبال حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان را اتخاذ کند.

ایران خواستار سیاست «تحمل صفر» در برابر حمله به تأسیسات هسته‌ای شد نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل در وین، در پی حمله آمریکا به محل ساخت نیروگاه هسته‌ای دارخوین، از جامعه جهانی خواست سیاست «تحمل صفر» در قبال حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان را اتخاذ کند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی در وین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله آمریکا به محل ساخت نیروگاه هسته‌ای کارون در دارخوین، هجدهمین حمله به «تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران» از زمان آغاز درگیری‌های خرداد 1404 بوده است.

در این بیانیه، این حملات نقض آشکار حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل و مقررات مرتبط با حفاظت از تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز توصیف و تأکید شده است که عادی‌سازی چنین اقداماتی می‌تواند اعتماد کشورها به استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای را تضعیف کند.

نمایندگی ایران همچنین از شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست این حملات را به‌طور قاطع محکوم کرده و اقدامات مؤثری برای جلوگیری از تکرار آن اتخاذ کنند.

در بیانیه فوق آمده است که ایران ضمن ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بر اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای حفاظت از منافع ملی و حقوق حاکمیتی خود تأکید دارد و از جامعه جهانی خواسته است سیاست «تحمل صفر» در برابر حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان را در پیش بگیرد.