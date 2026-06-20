استانبول/خبرگزاری آنادولو

قرارگاه مرکزی نیروهای مسلح ایران (قرارگاه خاتم‌الانبیا)، با انتشار اطلاعیه ای، اعلام کرد که تنگه هرمز به دلیل ادامه حملات اسرائیل به لبنان بسته شده است.

در این اطلاعیه، آمریکا به "بدعهدی و پیمان‌شکنی آشکار" متهم شده و تصریح شده است: نظر به بدعهدی‌ و پیمان‌شکنی آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهم‌نامه پایان جنگ، و در واکنش به نقض بی‌وقفه و مستمر آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و کشتار بی‌رحمانه و آوارگی صدها هزار نفر از مردم مظلوم این سرزمین و همچنین با توجه به عدم عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر صهیونی از اراضی جنوب لبنان، اعلام می‌دارد تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد.

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، بسته شدن تنگه هرمز را "گام اول پاسخ" به ادامه حملات اسرائیل به لبنان، علی‌رغم تفاهم‌نامه اسلام آباد معرفی کرده و تاکید کرده که در صورت ادامه حملات اسرائیل به لبنان، اقدامات دیگری برای "پایبند کردن دشمن به اجرای تعهدات" برنامه ریزی شده اند.