17 آوریل 2026•بهروزرسانی: 17 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اعلام آتشبس در لبنان، از آزادی تردد کشتیهای تجاری از تنگه هرمز برای باقیمانده دوره آتشبس خبر داد.
وزیر خارجه ایران با انتشار پستی در رسانه اجتماعی شرکت آمریکایی «ایکس»، نوشت: در پی اعلام آتشبس در لبنان، عبور و مرور تمامی کشتیهای تجاری از طریق تنگه هرمز برای باقیمانده دوره آتشبس بهطور کامل آزاد اعلام میشود.
عراقچی تاکید کرد: این تردد باید در مسیر هماهنگشده و از پیش اعلامشده توسط سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.