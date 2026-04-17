ایران: تردد در تنگه هرمز در مدت باقی‌مانده آتش‌بس آزاد است وزیر امورخارجه ایران اعلام کرد در پی اعلام آتش‌بس در لبنان، عبور و مرور تمامی کشتی‌های تجاری از طریق تنگه هرمز برای باقیمانده دوره آتش‌بس به‌طور کامل آزاد است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

وزیر خارجه ایران با انتشار پستی در رسانه اجتماعی شرکت آمریکایی «ایکس»، نوشت: در پی اعلام آتش‌بس در لبنان، عبور و مرور تمامی کشتی‌های تجاری از طریق تنگه هرمز برای باقیمانده دوره آتش‌بس به‌طور کامل آزاد اعلام می‌شود.

عراقچی تاکید کرد: این تردد باید در مسیر هماهنگ‌شده و از پیش اعلام‌شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.​​​​​​​

