Halil Silahşör
09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
آنکارا / خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور، حملات اخیر آمریکا را ارزیابی و بر لزوم پاسخگویی به آن تاکید کرد و افزود: وی افزود: حملات ایالات متحده آمریکا بیپاسخ نخواهد ماند.
وی با اشاره به اینکه واشنگتن به توافقی که در 14 ژوئن با میانجیگری پاکستان حاصل شده بود عمل نکرده است، تصریح کرد که بر اساس این تفاهمنامه، طرفین باید گامبهگام و مرحلهبهمرحله پیش میرفتند.
غریبآبادی در ادامه سخنان خود به اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا علیه ایران پرداخت و اظهار داشت: «اظهارات امروز او، از توهین به ملت ایران گرفته تا تهدید فزاینده به حمله، نشانه اقتدار نیست، بلکه اعتراف به شکست سیاستی است که سالها بر پایه زور، تحریم و تهدید استوار بوده و نتوانسته ملت ایران را به زانو درآورد. ما باید با ترامپ جنایتکار و قاتل با زبان خودش صحبت کنیم و به نظر میرسد او زبان زور را بهتر میفهمد.»
معاون وزیر امور خارجه ایران در پایان سخنان خود مجددا تاکید کرد که اقدامات اخیر ایالات متحده آمریکا قطعا بیپاسخ نخواهد ماند.