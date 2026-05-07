07 مه 2026•بهروزرسانی: 07 مه 2026
استانبول/نازنین آلپ/خبرگزاری آنادولو
سازمان بنادر و دریانوردی ایران با صدور پیامی رسمی خطاب به فرماندهان کشتیهای تجاری حاضر در تنگه هرمز و آبهای منطقه، آمادگی کامل بنادر این کشور برای ارائه خدمات عمومی دریایی، پشتیبانی فنی و خدمات بهداشتی و پزشکی را اعلام کرد.
بر اساس این پیام، تمامی کشتیهای در حال تردد در آبهای منطقه، بهویژه شناورهای مستقر در آبهای سرزمینی و لنگرگاههای ایران، میتوانند در صورت نیاز از خدماتی نظیر تأمین آذوقه، سوخت، خدمات بهداشتی و پزشکی و همچنین اقلام مجاز مورد نیاز تعمیراتی بهرهمند شوند.
سازمان بنادر و دریانوردی ایران تاکید کرد: «این اقدام در چارچوب مسئولیتهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه ایمنی دریانوردی و ارائه خدمات بندری و دریایی انجام میشود و بیانگر آمادگی کامل بنادر کشور برای پشتیبانی از تردد ایمن و پایدار کشتیهای تجاری در یکی از مهمترین گذرگاههای راهبردی جهان است».
همچنین اعلام شد این پیام از طریق شبکههای ارتباطات دریایی منطقه و سامانههای VHF روزانه 3 بار و به مدت 3 روز منتشر خواهد شد.