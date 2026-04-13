رئیس قوه قضائیه ایران با اشاره به مذاکرات اخیر تهران و واشنگتن در اسلام‌آباد تاکید کرد ایران آماده گفت‌وگو بر اساس اصول و منطق است، اما آمریکا با رویکردی تحمیلی وارد مذاکرات شد.

اژه‌ای: آماده مذاکره و تفاهم اما طبق اصول و منطق هستیم رئیس قوه قضائیه ایران با اشاره به مذاکرات اخیر تهران و واشنگتن در اسلام‌آباد تاکید کرد ایران آماده گفت‌وگو بر اساس اصول و منطق است، اما آمریکا با رویکردی تحمیلی وارد مذاکرات شد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران، در سخنانی درباره مذاکرات اخیر میان تهران و واشنگتن در اسلام‌آباد اظهار کرد: «ما آماده مذاکره و تفاهم هستیم اما طبق اصول و منطق؛ آمریکایی‌ها با تکبر و نخوت همیشگی و با همان فرمول ثابت خود، یعنی تحمیل حرف باطل، وارد مذاکرات شدند و تلاش داشتند آنچه را در جنگ ۴۰ روزه به دست نیاوردند، از میز مذاکره کسب کنند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با «جرایم جاسوسی» اشاره کرد و گفت: «در برخورد با جاسوسان و عناصر خائن، آرایش دستگاه قضایی کاملاً جنگی و متناسب با شرایط فعلی است.»

اژه‌ای تأکید کرد که در این پرونده‌ها ضمن رعایت کامل قانون و اصول عدالت، با قاطعیت و سرعت عمل برخورد خواهد شد و رسیدگی‌ها تابع شرایط عادی نخواهد بود.

وی تصریح کرد: «رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با همکاری با دشمن تا اطلاع ثانوی بر اساس شرایط زمان جنگ انجام می‌شود و این رویکرد نیز در چارچوب قانون تعریف شده است».