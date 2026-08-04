سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از افزایش شمار مصدومان انفجار در شهرک صنعتی شمس‌آباد به 18 نفر خبر داد و اعلام کرد که پایگاه اورژانس در نزدیکی این محل بر اثر موج انفجار کاملا تخریب شده است.

انفجار در شهرک صنعتی شمس‌آباد در تهران؛ 18 نفر مصدوم و پایگاه اورژانس تخریب شد سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از افزایش شمار مصدومان انفجار در شهرک صنعتی شمس‌آباد به 18 نفر خبر داد و اعلام کرد که پایگاه اورژانس در نزدیکی این محل بر اثر موج انفجار کاملا تخریب شده است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شروین تبریزی، سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از افزایش شمار مصدومان انفجار در شهرک صنعتی شمس‌آباد خبر داد و گفت: یک پایگاه اورژانس در نزدیکی این محل فعال بوده که بر اثر موج انفجار کاملا تخریب شده است.

به گزارش «ایسنا»، وی در ادامه تصریح کرد که این انفجار 18 مصدوم داشته است که چهار نفر به بیمارستان منتقل شده‌اند و 14 نفر در محل، خدمات درمانی دریافت کردند.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران گفت که حریق و انفجار در شهرک صنعتی شمس آباد ساعت 12:56 به اورژانس اعلام و در پی آن 7 دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک خودروی فرماندهی به محل حادثه اعزام شد.