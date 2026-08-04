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04 آگوست 2026•بهروزرسانی: 04 آگوست 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شروین تبریزی، سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از افزایش شمار مصدومان انفجار در شهرک صنعتی شمسآباد خبر داد و گفت: یک پایگاه اورژانس در نزدیکی این محل فعال بوده که بر اثر موج انفجار کاملا تخریب شده است.
به گزارش «ایسنا»، وی در ادامه تصریح کرد که این انفجار 18 مصدوم داشته است که چهار نفر به بیمارستان منتقل شدهاند و 14 نفر در محل، خدمات درمانی دریافت کردند.
سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران گفت که حریق و انفجار در شهرک صنعتی شمس آباد ساعت 12:56 به اورژانس اعلام و در پی آن 7 دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک خودروی فرماندهی به محل حادثه اعزام شد.