انتقاد پزشکیان از سازمان ملل در برابر جنایات اسرائیل

استانبول/خبرگزاری آنادولو

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در جریان بازدید ستادی و نظارتی از وزارت ورزش و جوانان این کشور ضمن انتقاد از سکوت جامعه بین‌المللی درقبال جنایات اسرائیل در غزه گفت: «این‌ها آدم‌های بی‌گناه و زن و بچه و جوان را می‌کشند و حقوق بشر خاموش است و سازمان ملل خفته است. کجاست آن قوانین بین‌المللی که این‌ها در موردش حرف می‌زدند؟».

وی افزود: «کاری که اسرائیل در غزه، لبنان، سوریه و ایران انجام داد آیا قابل دفاع است؟ اسرائیل تصاویر افراد را می‌گذارد و با افتخار می‌گوید این‌ها را ترور خواهم کرد، بعد آمریکا می‌گوید ایران تروریست است».

پزشکیان ابراز داشت: «دشمنان می‌گویند ایرانی‌ها نباید از حق‌شان استفاده کنند، خب شما چه‌کاره‌اید؟ هر انسانی آزاده باشد در مقابل این نامردی‌ها سرخم نخواهد کرد. ما جنگ‌طلب نیستیم؛ صلح‌طلبیم و داریم از خودمان دفاع می‌کنیم. اگر به هر انسانی حمله شود و او از خودش دفاع نکند، انسان مُرده است».