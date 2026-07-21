رئیس‌جمهور ایران با انتقاد از بازتاب گزینشی سخنان رهبر فقید این کشور در صداوسیما، بر تداوم مذاکرات بر اساس اصول عزت، مصلحت و حکمت تأکید کرد.

انتقاد رئیس‌جمهور ایران از صداوسیما و تأکید بر ادامه مذاکرات با «عزّت و حکمت» رئیس‌جمهور ایران با انتقاد از بازتاب گزینشی سخنان رهبر فقید این کشور در صداوسیما، بر تداوم مذاکرات بر اساس اصول عزت، مصلحت و حکمت تأکید کرد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران روز سه‌شنبه 30 تیر، در مراسم روز ملی صنعت و معدن، با اشاره به نقش سید علی خامنه‌ای، رهبر فقید ایران در تعیین مسیر راهبردی این کشور، از عملکرد صدا و سیما در بازتاب سخنان ایشان انتقاد کرد.

وی اظهار داشت: «اگرچه صدا و سیما تنها بخشی از سخنان رهبر شهید درباره عدم مذاکره را پخش می‌کنند، اما در جلسات خصوصی، ایشان بر ضرورت پایان دادن به وضعیت «نه جنگ، نه صلح» تأکید داشتند».

پزشکیان افزود: «بر همین اساس، دولت با تکیه بر اصول عزت، مصلحت و حکمت، مذاکرات را آغاز کرد و دستگاه دیپلماسی نیز از حقوق ملت ایران عقب‌نشینی نخواهد کرد».

رئیس‌جمهور ایران همچنین با اشاره به انتقادها از روند مذاکرات، گفت: برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی موجب کوچک‌نمایی دستاوردها می‌شود و بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی تأکید کرد.