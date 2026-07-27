انتقاد جنتی از رویکرد صداوسیما در مذاکرات ایران با آمریکا و شعارهای تند علیه ترامپ

Narges Rezaie
27 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 27 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
علی جنتی، نماینده دولت یازدهم در شورای نظارت بر صداوسیما و وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با انتقاد از رویکرد صداوسیما در مذاکرات تهران با آمریکا تصریح کرد: صداوسیما در زمینه مذاکرات با آمریکا، چه در دوران رفتوآمد میانجیها که مقامات پاکستان به کشور رفت و آمد داشتند و نیز مذاکراتی که در اسلامآباد صورت میگرفت - قبل از یادداشت تفاهم و بعد از امضای آن - همواره نقش مخالف بازی کرده است.
جنتی در گفتوگو با «ایرنا»، همچنین به سانسور اظهارات مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران در صداوسیما واکنش نشان داد و افزود: سانسور سخنان رئیسجمهور در صداوسیما برای من مسالهای غیرمنتظره نیست. قبلاً هم سخنان رؤسای جمهور را در مواقعی، سانسور میکردند. اخیراً هم سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی را با اینکه قبلاً ضبط شده بود، هنگام پخش برنامه قطع کردند که با توجه به اعتراضاتی که شد، شب بعد آن را پخش کردند.
وی خاطرنشان کرد: دلیل این کار این است که مدیریت صداوسیما فکر میکند چون از مقام معظم رهبری حکم گرفته است، بنابراین صدا و سیما، خود یک قوه چهارم است؛ در حالی که بر اساس قانون باید زیر نظر هیئت نظارت متشکل از نمایندگان سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه عمل کند.
جنتی گفت: متأسفانه برخی از مدیران صداوسیما، بهویژه در حوزههای سیاسی، با تفکر خشک و جامد برخی گروههای سیاسی تندرو همراه بوده و از نظر سیاسی کمعمق و از نظر اخلاق رسانهای بیپروا هستند و با هر فرد اختلاف سلیقه داشته باشند، سعی میکنند با استفاده از این رسانه با او تسویهحساب کنند. آنها صداوسیما را نه بهعنوان رسانه ملی که باید در خدمت همه افراد جامعه باشد، بلکه بهعنوان ابزاری برای تبلیغ دیدگاههای سیاسی خود برگزیدهاند و آن را ملک خودشان میدانند.
جنتی تصریح کرد: اخیرا علاوه بر افراد کم عمقی که بهعنوان کارشناس به صداوسیما میآیند و ابزار سیاسی وابسته به یک جریان خاص هستند، متأسفانه شاهد این هستیم که افرادی، دارای تجربه طولانی سیاسی، هم به صداوسیما آمده و مثلاً پیشنهاد حمله زمینی به کشورهای منطقه و گرفتن هزاران سرباز آمریکایی را میدهند، بدون اینکه اصلاً فکر کنند آیا این کار عملی است یا اصلاً به مصلحت کشور هست یا خیر یا مثلاً شعار ترور ترامپ را مطرح میکنند، بدون اینکه به پیامدهای این شعار فکر کنند.
وی گفت: همین موضوعات موجب عصبانیت آمریکاییها شد که در نوع برخورد ترامپ با یادداشت تفاهم هم بیتأثیر نبود؛ گرچه اصل مسئله، به خاطر هدف قرار گرفتن کشتیهایی بود که در آبهای عمان رفتوآمد میکردند، اما این شعارها هم بیتأثیر نبود؛ شعارهایی که در صداوسیما بهطور وسیع منتشر شد.