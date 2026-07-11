نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، اقدام آمریکا، بریتانیا و فرانسه برای فعال‌سازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها (اسنپ‌بک) بر اساس قطعنامه 2231 را غیرقانونی دانست.

انتقاد ایران از تلاش آمریکا، بریتانیا و فرانسه برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه تهران نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، اقدام آمریکا، بریتانیا و فرانسه برای فعال‌سازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها (اسنپ‌بک) بر اساس قطعنامه 2231 را غیرقانونی دانست.

سازمان ملل/ خبرگزاری آنادولو

امیر سعید ایروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرنگاران در نیویورک، اقدام آمریکا، بریتانیا و فرانسه برای فعال‌سازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها (اسنپ‌بک) را سوءاستفاده آشکار از رویه‌ها و اختیارات شورای امنیت خواند و تاکید کرد که موضع مخالفت ایران رسماً به دبیرکل و رئیس شورای امنیت اعلام شده و مورد حمایت چین و روسیه است.

او با متهم کردن کشورهای غربی به عدم پایبندی به تعهدات خود در برجام، مدعی شد که این کشورها از حملات نظامی غیرقانونی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند، حمایت کرده‌اند.

نماینده ایران ادعاهای مطرح‌شده از سوی فرانسه، بریتانیا و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای کشورش را سیاسی و با هدف تحریف واقعیت‌های قطعنامه 2231 دانست و بر پایبندی تهران به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تاکید کرد.

ایروانی با انتقاد از اقدامات نظامی ایالات متحده و اسرائیل، از شورای امنیت خواست تا تدابیر قاطعی برای متوقف کردن آنچه که «اقدامات تجاوزکارانه آمریکا» خواند، اتخاذ کند تا از تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه جلوگیری شود.

او در پایان خاطرنشان کرد که تهران به اجرای تفاهم‌نامه‌های دوجانبه پایبند خواهد بود، مشروط بر اینکه ایالات متحده نیز تعهدات خود را به طور کامل و صادقانه اجرا کند.

