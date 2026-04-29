انتشار سند «فوق‌محرمانه» ترکیه درباره اقامت آیت‌الله خمینی سازمان اطلاعات ملی ترکیه سندی محرمانه مربوط به دوران اقامت و نظارت بر فعالیت‌های آیت‌الله خمینی در شهر بورسا را منتشر کرد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) سندی تاریخی مربوط به 11 نوامبر 1964 را با عنوان «فوق‌سری» درباره دوران اقامت آیت‌الله خمینی، رهبر انقلاب ایران در ترکیه منتشر کرد.



این سند به بخش «اسناد» در ذیل برگه «مجموعه ویژه» در وب‌سایت رسمی این سازمان افزوده شده است.

برگه مذکور حاوی دستوری به تاریخ 11 نوامبر 1964 است که توسط ضیاء سل‌ایشیک، رئیس وقت سرویس امنیت ملی امضا و با طبقه‌بندی «فوق‌سری» به اداره مرکزی استانبول ارسال شده بود.



این سند جزئیاتی را درباره اقامت و نظارت بر فعالیت‌های آیت‌الله خمینی در ترکیه بین 4 نوامبر 1964 تا 5 اکتبر 1965 ارائه می‌دهد.

در این گزارش رسمی آمده است که «مهمان ایرانی» به ترکیه رسیده و محل اقامت وی در شهر بورسا سازماندهی شده است.



بر اساس این سند، اداره اطلاعات بورسا شخصاً مسئولیت تنظیم محل اقامت و سایر امور مربوط به وی را بر عهده داشته و دستورالعمل‌های لازم به صورت کتبی و شفاهی ابلاغ شده بود.



همچنین ذکر شده است که در مکاتبات و کدهای ارتباطی مربوط به ایشان از نام مستعار «تعیین‌شده» استفاده شده است.

