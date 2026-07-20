استانبول/ خبرگزاری آنادولو

مختار محسن مبارکی، فرماندار میرجاوه در استان سیستان‌وبلوچستان ایران امروز دوشنبه در گفت‌وگو با «ایرنا» اعلام کرد که مولوی محمد انور ریگی، امام جمعه اهل سنت مسجد علی بن ابی‌طالب شهر میرجاوه، بامداد امروز در حمله افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت.



وی در ادامه، این اقدام را «تروریستی» و تلاشی نافرجام برای خدشه‌دار کردن امنیت، آرامش و وحدت مردم سیستان‌وبلوچستان خواند و افزود: «دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی با جدیت در حال بررسی ابعاد این حادثه هستند و شناسایی، دستگیری و مجازات عاملان این جنایت کور تروریستی با قاطعیت در دستور کار قرار دارد.»

