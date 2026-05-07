Nazenin Alp
07 مه 2026•بهروزرسانی: 07 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
رضا همتی، معاون شرکت راه آهن ایران (رجا) ابراز داشت: با توجه به افزایش تقاضای سفر ریلی به وان، قطارهای فوقالعادهای در این مسیر برای روزهای جمعه در نظر گرفته شده است.
به گزارش «ایسنا»، وی درباره ظرفیت جابهجایی مسافران در مسیر تهران-وان، گفت: قطار تهران - وان روزهای یکشنبه و چهارشنبه از تهران و روزهای دوشنبه و پنجشنبه از وان حرکت دارد و این توافقی بین راهآهن ایران و ترکیه است.
همتی افزود: در ماههای گذشته با لغو شدن پروازها، تقاضا برای این قطار زیاد شده است. به همین منظور با افزایش تقاضا، قطارهای فوقالعادهای را در این مسیر در نظر گرفتیم. از نهم اسفند تا اواخر فروردین این قطار فوقالعاده در روزهای دوشنبه حرکت میکرد و برای مدتی نیز برداشته شد ولی از این هفته یعنی 18 اردیبهشتماه مجددا قطار فوقالعاده برقرار خواهد شد و مسافران میتوانند بلیتهای مورد نظر خود را تهیه کنند.
وی تصریح کرد: هیچ افزایش قیمتی در بلیت مسیر تهران-وان نخواهیم داشت و قیمتها از اوایل اسفند پارسال ثابت مانده است.