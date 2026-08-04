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04 آگوست 2026•بهروزرسانی: 04 آگوست 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
ایرج رهبر، رئیس انجمن صنفی انبوهسازان تهران در گفتوگو با «ایلنا»، از افزایش شدید هزینههای ساختوساز پس از جنگ ۴۰ روزه و رشد تا ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی و جهش دستمزد نیروی کار خبر داد و گفت: در شرایط فعلی سازندگان امکان آغاز پروژههای جدید را ندارند و تنها تلاش میکنند پروژههای نیمهتمام را به پایان برسانند.
رهبر در ادامه با بیان اینکه «در مناطق شمالی پایتخت ایران، قیمت فروش هر متر مربع واحد نوساز کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان نیست»، تصریح کرد: تنها در طول ۴۰ روز جنگ، قیمت میلگرد حدود ۲۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرد که نمونهای از جهش بیسابقه قیمت مصالح ساختمانی در این مدت است.
وی با اشاره به رشد قابل توجه دستمزد نیروی کار اظهار داشت: پیش از جنگ، دستمزد روزانه یک کارگر ساده بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اما اکنون این رقم به حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین دستمزد نیروهای فنی نیز به حدود ۴ تا ۴.۵ میلیون تومان در روز افزایش یافته است.
رهبر افزود: قیمت مصالح ساختمانی، نهادههای تولید و همچنین دستمزد نیروی انسانی به شکل کمسابقهای افزایش یافته و هزینههای ساخت را به شدت بالا برده است.