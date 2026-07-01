Narges Rezaie
01 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
سیدعلی موسوی، معاون امور بینالملل وزیر نفت ایران اظهار داشت: «با توجه به شرایط جدید ۶۰ روزه برای رفع تحریمها، ما آمادگی کامل خود را اعلام کردیم که همه کشورها (بهجز رژیم صهیونیستی) میتوانند نفت ایران را خریداری کنند. امیدواریم شرایطی فراهم شود که تحریمها لغو شود و این وضعیت ادامه یابد. در مجموع، ما تصمیم داریم ضمن حفظ رابطه مستحکم با چین، با سایر کشورهایی که مشتاق خرید نفت ما هستند نیز روابط خود را گسترش دهیم.»
موسوی در گفتوگو با «ایرنا» تصریح کرد: به دلیل سالهای تحریم، تمایلی به باز کردن مسیرهای دریافت پول نداریم. با چین سازوکار مشخصی داریم. برای سایر کشورها نیز در این ۶۰ روز، مسیرهایی فراهم خواهد شد. ما به دنبال افشای جزئیات روشهای فروش و دریافت پول نیستیم، چرا که این موارد جزو اسرار کاری و دستاوردهای ایران است. راههای متنوعی برای فروش و دریافت پول وجود دارد که نمیخواهیم درباره جزئیات آن بحث کنیم تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.
وی در ادامه افزود که امیدواریم مذاکرات به نتیجه برسد. اگر لازم باشد مذاکرات تمدید شود، امیدواریم رفع تحریمهای نفتی نیز همزمان با آن تمدید شود. فروش نفت برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است.
موسوی در خصوص اقدامات پیرامون بازگشت درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران نیز گفت: اساساً این پولها متعلق به بانک مرکزی است و بانک مرکزی متصدی پیگیری بازگشت درآمدهاست. وزارت نفت در زمینه فروش و صدور قبض نقش دارد، اما وصول پول بر عهده بانک مرکزی است. البته در مواردی مانند مطالبات از ونزوئلا یا قراردادهای جاری، خودمان پیگیری میکنیم، اما پولهای بلوکه شده در کشورهایی مثل کره جنوبی یا عراق، در حوزه مسئولیت بانک مرکزی است. با این حال، وزارت نفت برای تسهیل این روند همواره آماده همکاری است.
گفتنی است در پی امضای یادداشت تفاهم اسلامآباد میان روسای جمهور ایران و آمریکا و مذاکرات اجرایی آن در سوئیس، وزارت خزانه داری ایالات متحده مجوزی صادر کرد که به ایران اجازه میدهد تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ ( به مدت ۲ ماه) نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی خود را بدون اعمال تحریمها به فروش رسانده و درآمد آن را دریافت کند.