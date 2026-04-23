اعدام یک زندانی در ایران به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق و اسرائیل

Ümit Şamiz
23 آوریل 2026•بهروزرسانی: 23 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
به گزارش «میزان»، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران، سلطانعلی شیرزادی فخر صبح امروز به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و همکاری با سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل به دار آویخته شد.
مقامات قضایی ایران اعلام کردند که حکم اعدام وی پس از طی مراحل قانونی و تائید در دیوان عالی کشور به مرحله اجرا درآمده است.
جزئیات بیشتری درباره مصادیق دقیق اتهامات وارده به این فرد منتشر نشده استد.
قوه قضائیه ایران طی هفتههای اخیر چندین نفر دیگر را نیز با اتهامات مشابه، از جمله عضویت در گروههای معارض و جاسوسی برای کشورهای خارجی، اعدام کرده است.