قوه قضائیه ایران از اعدام سلطان‌علی شیرزادی فخر به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق و جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد.

اعدام یک زندانی در ایران به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق و اسرائیل قوه قضائیه ایران از اعدام سلطان‌علی شیرزادی فخر به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق و جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

به گزارش «میزان»، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران، سلطان‌علی شیرزادی فخر صبح امروز به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل به دار آویخته شد.

مقامات قضایی ایران اعلام کردند که حکم اعدام وی پس از طی مراحل قانونی و تائید در دیوان عالی کشور به مرحله اجرا درآمده است.

جزئیات بیشتری درباره مصادیق دقیق اتهامات وارده به این فرد منتشر نشده استد.

قوه قضائیه ایران طی هفته‌های اخیر چندین نفر دیگر را نیز با اتهامات مشابه، از جمله عضویت در گروه‌های معارض و جاسوسی برای کشورهای خارجی، اعدام کرده است.

