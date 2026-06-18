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18 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 18 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
مسعود پلمه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در خصوص آخرین وضعیت تردد شناورها در آبهای جنوبی این کشور، اعلام کرد: از روز شنبه هفته جاری خط حائل یا خط محاصرهای که آمریکا در دهانه ورودی دریای عمان ایجاد کرده بود و مانع تردد کشتیها به مقصد جمهوری اسلامی ایران میشد، برداشته شد.
او در گفتوگو با «ایسنا» افزود: از روز یکشنبه هفته جاری، محدودیتهای اعمالشده برای تردد شناورهای تجاری ایران لغو شد. البته این به معنای آغاز فوری عملیات حمل کالا نبود، بلکه به این معنا بود که دیگر مانعی برای ورود کشتیها به بنادر ایران یا خروج آنها از بنادر کشور وجود نداشت.
پلمه ادامه داد: از روز دوشنبه، شناورهای حامل نفت خام جمهوری اسلامی ایران به سمت مقاصد بینالمللی از مسیر سابق محاصره عبور کردند و همزمان کشتیهای حامل کالاهای اساسی نیز از این مسیر عبور کرده و در بنادر کشور پهلو گرفتند.
او تصریح کرد: در حال حاضر تردد کشتیها به صورت عادی انجام میشود، هرچند تنگه هرمز همچنان تحت نظارت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شناورها باید با هماهنگی مراجع ذیربط تردد کنند.
پلمه گفت: تا کنون سه فروند کشتی حامل کالاهای اساسی و غلات وارد و دو فروند خروجی نفت خام داشتیم. البته شناورهای دیگری که متعلق به حوزه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان بودند نیز به راحتی تردد کردند.
او درباره حجم تردد شناورها اظهار داشت: آمار دقیق در حال حاضر در دسترس نیست، زیرا کشتیها همچنان با ملاحظات و احتیاطهای لازم و نگرانی تردد میکردند، اما تاکنون سه فروند شناور بزرگ حامل کالاهایی با حجم بیش از 60 هزار تن، وارد بنادر کشور شدهاند و همچنین کشتیهای پهن پیکری که هر کدام حدود دو میلیون بشکه نفت خام حمل میکردند، از مسیر عبور کردهاند.
پلمه با اشاره به وضعیت حملونقل کانتینری افزود: شناورهای ایرانی حامل کانتینر که پیش از این متوقف شده بودند، اکنون به سمت بنادر ایران در حرکت هستند و کشتیهای دیگری نیز برای عزیمت به مبادی اصلی حمل بار کانتینری کشور آماده شدهاند.