اظهارات مقام ایرانی درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی و عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه اعلام کرد که تراز کنونی دریاچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸۷ سانتی‌متر افزایش یافته است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

یوسف غفارزاده، مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی ایران و عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: تراز کنونی دریاچه ارومیه نسبت به سطح دریای آزاد به یک‌هزار و ۲۷۱ متر و ۱۳ سانتی‌متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸۷ سانتی‌متر افزایش یافته است.

به گزارش «ایرنا»، وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به بارندگی‌های مناسب ماههای گذشته اکنون این تراز نسبت به ابتدای سال آبی امسال (مهر ماه سال ۱۴۰۴) بیش از ۱۶۳ سانتی‌متر افزایش دارد.

این عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود: اکنون وسعت دریاچه ارومیه به سه هزار و ۱۶۰ کیلومترمربع رسیده که نسبت به سال قبل بیش از ۲هزار و ۶۷۰ کیلومترمربع مساحت آن افزایش یافته است.

غفارزاده گفت که اکنون حجم دریاچه ارومیه به ۴.۲ میلیارد متر مکعب رسیده است.

