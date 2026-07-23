اصغر فرهادی: سینما مسابقه فوتبال نیست؛ ارتباط فیلم با مخاطب اهمیت دارد

Ümit Şamiz, Şeyma Çelik
23 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی در گفتوگو با «آنادولو» با تاکید بر اینکه در ساخت یک فیلم سینمایی نباید از ابتدا صرفا به نتیجه نهایی اندیشید، گفت: سینما مثل یک مسابقه فوتبال نیست که هدف فقط رسیدن به نتیجه باشد. اینکه یک فیلم با مخاطب روبهرو شود و بتواند با او ارتباط برقرار کند، بسیار مهم است.
فرهادی که با روایت داستانهایی جهانشمول از دل زندگی آدمهای معمولی شناخته میشود، با آثاری چون «جدایی نادر از سیمین»، «فروشنده» و «گذشته» جایگاهی برجسته در سینمای بینالمللی به دست آورده است.
این کارگردان 54 ساله که دو بار جایزه اسکار بهترین فیلم خارجیزبان را دریافت کرده، بهدلیل ساختار دراماتیک آثار و زبان سینمایی شخصیتمحورش، در شمار چهرههای شاخص سینمای معاصر جهان قرار دارد.
فرهادی در فیلمهای خود به موضوعاتی چون خانواده، وجدان، عدالت و روابط انسانی میپردازد. فیلم «جدایی نادر از سیمین» نیز با کسب جوایزی از جمله اسکار و خرس طلایی، بازتاب گستردهای در جهان داشت و از آثاری محسوب میشود که به افزایش دیدهشدن سینمای ایران در عرصه بینالمللی کمک کرد.
او در سال 2014 ریاست هیئت داوران بخش مسابقه بینالملل سیوسومین جشنواره فیلم استانبول را بر عهده داشت و امسال نیز بهعنوان رئیس هیئت داوران بینالمللی هشتمین دوره رویداد «TRT 12 Punto 2026» انتخاب شده است.
این کارگردان امسال نیز فیلمی با عنوان «داستانهای موازی» ساخته است.