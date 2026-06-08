اسرائیل طی حملات امروز 12 نقطه در ایران را هدف قرار داد

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر ایران در پی حملات هوایی اسرائیل به این کشور اعلام کرد: «از ساعت ۴ بامداد امروز دوشنبه ۱۸ خرداد تا این لحظه ۱۲ نقطه در کشور مورد اصابت قرار گرفته است.»

خالدی در ویدئویی که در کانال جمعیت هلال احمر ایران منتشر شد، افزود که در این حملات «هیچ شهید و مصدومی به ثبت نرسیده و آماده باش هلال احمر ادامه دارد.»

وی گفت: «۱۱۰ هزار داوطلب تخصصی امدادونجات آمادگی خدمت دارند و در حال حاضر ۵۰۰۰ نیروی داوطلب آمادگی هرگونه امدادرسانی را دارند.»

این در حالی است که جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس ایران اعلام کرد که ۱۵ نفر در حملات امروز اسرائیل به ایران مجروح شده‌اند.

وی تصریح کرد: «۱۴ نفر از مجروحان مربوط به شهرستان ماهشهر در استان خوزستان و یک نفر نیز از شهر تهران هستند. یک نفر همچنان در بیمارستان بستری است و ۱۴ نفر از مجروحان پس از دریافت خدمات درمانی و اقدامات لازم، ترخیص شده‌اند».

امروز رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجارهایی در مناطقی از تهران، تبریز، اصفهان و کرج خبر داده بودند.

در این راستا، سازمان هواپیمایی ایران نیز طی اطلاعیه‌ای از اعمال محدودیت‌های پروازی در غرب این کشور و لغو تمام پروازها از فرودگاه‌های «مهرآباد و امام خمینی» تهران خبر داد. همزمان تمامی پروازهای فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد، فرودگاه بین‌المللی گیلان، فرودگاه شهید آیت‌الله دستغیب شیراز و فرودگاه کرمانشاه لغو شدند.