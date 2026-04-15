استاندار تهران: 40 هزار واحد مسکونی در سطح پایتخت آسیب دیده است

Nazenin Alp
15 آوریل 2026•بهروزرسانی: 15 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران درباره خسارات حملات آمریکا و اسرائیل به این استان اعلام کرد: نزدیک به 40 هزار واحد مسکونی در سطح استان تهران آسیب دیده است.
وی افزود: در میان جان باختگان نیز آمار بالایی از دانشآموزان، زنان، معلمان، فرهنگیان و اساتید دانشگاه وجود دارد.
معتمدیان تصریح کرد: مدارس، مراکز درمانی اعم از بیمارستانها، درمانگاهها، مراکز جامع سلامت، مراکز هلالاحمر و اورژانس هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند.
استاندار تهران ابراز داشت: 700 مسجد پایتخت برای مدیریت بحران تجهیز شده؛ این مساجد به ژنراتور، پنل خورشیدی، مخازن آب و اقلام امدادی شامل چادر، پتو و تجهیزات آواربرداری مجهز و 94 مسجد امکان پخت غذای گرم دارند.
وی تصریح کرد: 90 درمانگاه، کلینیک و پلیکلینیک وابسته به مساجد فعال هستند. همچنین فعالان در حوزه سلامت از جمله پزشکان بدون مرز و خیرین اعلام آمادگی کردهاند تا خدمات رایگان از جمله دارو، دندانپزشکی و درمان به افراد کمدرآمد و آسیبپذیر در شرایط جنگی ارائه دهند.