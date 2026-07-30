استانداری هرمزگان اعلام کرد در حمله آمریکا به یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو قشم، 2 کودک از زیر آوار خارج و به بیمارستان منتقل شدند و نیروهای امدادی همچنان در جست‌وجوی 3 عضو دیگر این خانواده هستند.

استانداری هرمزگان: در حمله آمریکا یک منزل مسکونی در قشم هدف قرار گرفت استانداری هرمزگان اعلام کرد در حمله آمریکا به یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو قشم، 2 کودک از زیر آوار خارج و به بیمارستان منتقل شدند و نیروهای امدادی همچنان در جست‌وجوی 3 عضو دیگر این خانواده هستند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اعلام کرد در پی حمله آمریکا، یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو شهر قشم هدف اصابت پرتابه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری (مهر)، نفیسی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های اولیه، 3 نفر زیر آوار این منزل گرفتار شده‌اند، گفت: تیم‌های امدادی و عملیاتی در محل حادثه حضور دارند و عملیات جست‌وجو و آواربرداری برای نجات افراد محبوس‌شده با تمام توان ادامه دارد.

وی افزود: جزئیات تکمیلی این حادثه و وضعیت افراد گرفتار، پس از پایان عملیات امدادی و انجام ارزیابی‌های میدانی اطلاع‌رسانی خواهد شد.