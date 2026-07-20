استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد حمله بامداد امروز آمریکا به یک منطقه نظامی در جنوب‌غرب تبریز، یک کشته و چند مجروح بر جای گذاشت.

استانداری آذربایجان شرقی: حمله آمریکا به منطقه نظامی در تبریز یک کشته و چند مجروح بر جای گذاشت استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد حمله بامداد امروز آمریکا به یک منطقه نظامی در جنوب‌غرب تبریز، یک کشته و چند مجروح بر جای گذاشت.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

بامداد امروز یک منطقه نظامی در جنوب‌غرب شهر تبریز هدف حمله آمریکا قرار گرفت که در پی آن انفجار شدیدی در این منطقه رخ داد.

استانداری آذربایجان شرقی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد این حمله یک کشته و چند مجروح بر جای گذاشته است.

پیش از این، مجید فرشی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفته بود: این حمله حدود ساعت 2:35 بامداد رخ داده و صدای انفجار شنیده‌شده در سطح شهر ناشی از همین حادثه بوده است.

وی همچنین اعلام کرده بود این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته و هیچ شهروندی مجروح یا کشته نشده است.

بر اساس اطلاعات جدید منتشرشده از سوی استانداری، آمار تلفات این حادثه به‌روزرسانی شده و در جریان این حمله یک نفر جان باخته و چند نفر نیز مجروح شده‌اند. همچنین نیروهای امدادی و نظامی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و بررسی ابعاد حمله ادامه دارد.