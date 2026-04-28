ازسرگیری پروازها در فرودگاه تبریز تا یک هفته آینده

استانبول/خبرگزاری آنادولو

ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد: برقراری مجدد پروازها در فرودگاه تبریز تا یک هفته آینده انجام می شود.

به گزارش رسانه‌های ایران، وی ابراز داشت: در حملات اخیر آمریکا و اسرائیل، 12 نقطه از فرودگاه تبریز هدف قرار گرفت. در حال حاضر مرمت نقاط آسیب‌دیده در باندهای بتنی و آسفالت با قوت در حال انجام است و پیش‌بینی می‌کنیم که بازسازی باند آسفالت تا یک هفته دیگر به اتمام برسد.

محمدی گفت: با اتمام بازسازی این باند و همچنین تدابیری که در خصوص برج مراقبت اندیشیده شده، امکان برقراری پروازها در فرودگاه تبریز فراهم و این فرودگاه آماده خدمت‌رسانی خواهد شد.