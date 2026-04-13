ازسرگیری تردد قطارها در محور تبریز–تهران

Nazenin Alp
13 آوریل 2026•بهروزرسانی: 13 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
علیرضا سلیمانی، مدیرکل راهآهن آذربایجان شرقی درباره وضعیت خط آهن منطقه پس از حملات آمریکا و اسرائیل اعلام کرد: قطار تبریز–تهران ساعت ۱۱:۱۵ امروز از ایستگاه تبریز حرکت میکند و قطار تبریز–مشهد نیز برای آغاز دوباره خدماترسانی آماده اعزام است.
به گزارش «ایسنا»، وی افزود: قطار تهران–تبریز–وان نیز شب گذشته از تهران به سمت وان ترکیه حرکت کرده و از مسیرهای بازسازیشده عبور کرده است.
سلیمانی با اشاره به روند بازسازی مسیرها گفت: استانداران آذربایجان شرقی و زنجان روز گذشته با حضور در محل پل راهآهن امینآباد زنجان از عملیات ترمیم این پل و روند بازسازی مسیر بازدید کردند.
وی همچنین از راهاندازی قطار میانه–تبریز (ایستگاه خاوران) خبر داد و گفت: این قطار از روز گذشته برای نخستینبار در این مسیر به بهرهبرداری رسیده است.
سلیمانی ادامه داد: این قطار از نوع ریلباس خودکششی تولید داخل بوده و ظرفیت جابهجایی ۳۲۰ مسافر را دارد. زمان سیر قطار میانه–تبریز حدود ۲.۵ ساعت است؛ این قطار هر روز ساعت ۶ صبح از ایستگاه میانه حرکت میکند و زمان بازگشت آن از ایستگاه خاوران تبریز ساعت ۱۸:۳۰ خواهد بود.
گفتنی است، پل راهآهن امینآباد در حدفاصل زنجان به میانه در کیلومتر ۳۳۵ از مبدا تهران، ۱۸ فروردین امسال هدف حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفت و بخشهایی از این مسیر ریلی دچار خسارت شد.