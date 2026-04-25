Ümit Şamiz
25 آوریل 2026•بهروزرسانی: 25 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
صداوسیمای ایران با انتشار خبری اعلام کرد که پروازهای خارجی از فرودگاه بینالمللی امام خمینی تهران به سه مقصد پروازی استانبول، مدینه و مسقط از امروز آغاز شده است.
در همین راستا، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) نیز از برنامهریزی برای آغاز پروازهای بینالمللی به شهرهای باکو، نجف، دوحه و بغداد در روزهای آینده خبر داد.
بر اساس اطلاعیه این شرکت، مقرر شده است که تعداد 30 هزار و 672 نفر از زائران ایرانی برای انجام مناسک حج توسط ناوگان هواپیمایی ایران به عربستان سعودی اعزام شوند.