رئیس‌جمهور اردوغان در تله‌کنفرانس با ترامپ و شماری از رهبران منطقه، بر حل مسائل ایران و خاورمیانه از مسیر گفت‌وگو و دیپلماسی تاکید کرد.

اردوغان در تله‌کنفرانس با ترامپ و رهبران منطقه بر دیپلماسی با ایران تاکید کرد رئیس‌جمهور اردوغان در تله‌کنفرانس با ترامپ و شماری از رهبران منطقه، بر حل مسائل ایران و خاورمیانه از مسیر گفت‌وگو و دیپلماسی تاکید کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه از طریق تله‌کنفرانس با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود و شماری از رهبران و مقام‌های منطقه‌ای گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی نهاد ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، در این تله‌کنفرانس، حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، عبدالله دوم، پادشاه اردن و عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان و همچنین شماری از اعضای کابینه ریاست جمهوری آمریکا حضور داشتند.

اردوغان در این گفت‌وگو که تحولات ایران و خاورمیانه محور اصلی آن بود، تاکید کرد: ترکیه همواره از حل‌وفصل مسائل از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی حمایت کرده است.

وی ضمن ابراز خرسندی از رسیدن روند دیپلماتیک با ایران به سطحی که ترامپ نیز به آن اشاره کرده، گفت: توافق احتمالی می‌تواند با تضمین عبور آزاد از تنگه هرمز، به ثبات منطقه کمک کند و موجب آرامش در اقتصاد جهانی شود.

اردوغان همچنین از کشورهایی که در روند مذاکرات نقش‌آفرینی کرده‌اند قدردانی و اعلام کرد: ترکیه در مرحله اجرای هرگونه توافق احتمالی با ایران، آماده ارائه هر نوع حمایت است.

رئیس‌جمهور ترکیه افزود: آنکارا برای برقراری صلح در سراسر منطقه تلاش می‌کند و معتقد است حتی در موضوعات پیچیده‌ای مانند پرونده هسته‌ای ایران نیز می‌توان در روند مذاکرات به راه‌حل‌های مناسب دست یافت.

وی در پایان تاکید کرد: ترکیه خواهان آغاز دوره‌ای جدید در منطقه است که در آن کشورهای منطقه تهدیدی برای یکدیگر نباشند و صلح عادلانه بازنده‌ای نخواهد داشت.