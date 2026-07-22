22 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
خبرگزاری رسمی اردن «پترا» به نقل از یک مقام نظامی این کشور گزارش داد که سامانههای پدافند هوایی اردن، شش موشک شلیکشده از ایران به سوی قلمرو این کشور را شناسایی کرده و با آنها مقابله کردهاند.
براساس این گزارش، چهار موشک خنثی شده و دو موشک دیگر در زمینهای خالی سقوط کردهاند. در این خبر تاکید شده که این حملات هیچ تلفات جانی یا خسارت مادی در پی نداشته است.
همچنین تصریح شده که یگانهای مهندسی و خنثیسازی ارتش اردن به محل سقوط دو موشک اعزام شدهاند و مطابق ضوابط فنی و امنیتی، بررسی قطعات باقیمانده را آغاز کردهاند.
از سوی دیگر، همزمان با شلیک موشکها از ایران، صدای انفجار در شهر عقبه در جنوب اردن شنیده شد و آژیرهای هشدار به صدا درآمد.
رسانههای اسرائیل نیز گزارش دادند که پس از فعالشدن سامانههای پدافند هوایی در واکنش به موشکهای شلیکشده از ایران به سوی اردن، صدای انفجارهایی در شهر ایلات در جنوب اسرائیل شنیده شده است.