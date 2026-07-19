ارتش کویت از فعال شدن سامانه‌های پدافندی در برابر موشک‌ها و پهپادهای ایران خبر داد ارتش کویت اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور برای مقابله با موشک‌ها و پهپادهای انتحاری شلیک‌شده از ایران فعال شده‌اند.