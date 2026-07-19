19 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
ارتش کویت طی بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور برای رهگیری موشکها و پهپادهای انتحاری شلیکشده از ایران فعال شدهاند.
ارتش کویت همچنین اعلام کرد صداهای انفجاری که ممکن است در نقاط مختلف کشور شنیده شود، ناشی از فعالیت سامانههای پدافندی در رهگیری این موشکها و پهپادهاست.
در این بیانیه از شهروندان خواسته شده است دستورالعملها و توصیههای امنیتی صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح را رعایت کنند.
شرکت نفت کویت نیز پیشتر اعلام کرده بود در حملات روز گذشته ایران، یکی از تاسیسات راهبردی بخش نفت این کشور به شدت آسیب دیده و شماری نیز در این حملات زخمی شدهاند.