ارتش ایران: 2 پایگاه مهم آمریکا در کویت را هدف حمله پهپادی قرار دادیم

Nazenin Alp
19 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
روابط عمومی ارتش ایران طی بیانیهای اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در مرحله شانزدهم عملیات «صاعقه»، حملات پهپادی گستردهای را علیه 2 پایگاه نظامی آمریکا در کویت انجام دادهاند.
بر اساس این بیانیه، انبار مهمات ارتش آمریکا در اردوگاه «العدیری» و سامانه راداری پاتریوت و رادار هوایی مستقر در پایگاه «علیالسالم» هدف حملات پهپادهای انهدامی قرار گرفتهاند.
در این بیانیه آمده است که این حملات در پاسخ به «تجاوزهای مکرر دشمن، کشته شدن شهروندان و حمله به پلها، زیرساختها و مناطق غیرنظامی»، انجام شده است.
ارتش ایران همچنین اعلام کرد اردوگاه «العدیری» یکی از پایگاههای مهم ارتش آمریکا در منطقه و در فاصله 104 کیلومتری مرزهای ایران است و به عنوان یکی از مراکز اصلی پشتیبانی و تجدید سازمان نیروهای آمریکایی فعالیت میکند.
در ادامه این بیانیه، پایگاه هوایی «علیالسالم» یکی از مهمترین مراکز ترابری هوایی و ورودی اصلی نیروهای نظامی آمریکا به منطقه غرب آسیا معرفی و بر نقش آن در راهبرد نظامی و لجستیکی ارتش آمریکا تأکید شده است.
حملات پهپادی ارتش ایران به 2 پایگاه نظامی آمریکا در کویت
روابط عمومی ارتش ایران طی بیانیهای اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در مرحله هفدهم عملیات «صاعقه» از بامداد امروز حملات پهپادی جدیدی را علیه مواضع نظامی آمریکا در کویت انجام دادهاند.
بر اساس این بیانیه، انبار مهمات ارتش آمریکا در اردوگاه «العدیری» و همچنین سولههای نگهداری تجهیزات و استقرار نیروها در پایگاه «علیالسالم» هدف حملات پهپادی قرار گرفتهاند.
در بیانیه فوق آمده است که این حملات در واکنش به «نقض معاهدات بینالمللی و حملات به مناطق غیرنظامی» از سوی آمریکا، انجام شده است.
ارتش ایران همچنین تاکید کرد که اقدامات خود را در چارچوب دفاع از کشور و مردم ایران انجام میدهد و نیروهای این کشور به عملیات خود ادامه خواهند داد.