ارتش ایران: پایگاه هوایی «الصخیر» در بحرین با پهپادهای انتحاری هدف قرار گرفت

Halil Silahşör
17 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئیه 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
ارتش ایران اعلام کرد که در واکنش به حملات ایالات متحده، پایگاه هوایی "الصخیر" در بحرین را که محل استقرار بالگردها و هواپیماهای شناسایی P-8 ارتش آمریکا است، با استفاده از پهپادهای انتحاری هدف قرار داده است.
در بیانیه ارتش ایران آمده است که این عملیات در چارچوب یازدهمین مرحله از عملیاتهای متقابل تحت عنوان "صاعقه" و در پاسخ به اقدامات خصمانه واشنگتن علیه زیرساختهای شهری و غیرنظامیان انجام شده است.
ارتش ایران در این بیانیه تصریح کرد: «در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه دشمن علیه زیرساختهای شهری و مردم بیگناه، ساعاتی پیش در جریان یازدهمین مرحله از عملیات صاعقه، پهپادهای انتحاری آرش، پایگاه الصخیر در بحرین را که محل استقرار بالگردها و هواپیماهای شناسایی P-8 ارتش تروریستی آمریکا است، با موفقیت هدف قرار دادند.»
این عملیات در حالی انجام میشود که تبادل آتش میان ایران و آمریکا در پی حملات شبهای اخیر به زیرساختهای نظامی در جنوب ایران، به اوج خود رسیده و تنشهای نظامی در کشورهای حاشیه خلیج فارس به شدت افزایش یافته است.